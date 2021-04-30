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16:15, 30 апреля 2021 года

«Зеленая роща» обещала очистить Орел от мусора «в ближайшее время»

С 1 по 10 мая региональный оператор будет работать в усиленном режиме.


УК «Зеленая роща» прокомментировала мусорный коллапс в областной столице – о ситуации рассказали в пресс-службе компании. Регоператор прокомментировал коллапс традиционно – увеличением объема отходов на 30%, запретом на сжигание растительных отходов, а также претензиями перерабатывающих заводов к привозимым отходам (они принимают только разнородный мусор) и последующей транспортировкой ТКО в Мценск. 
 
«УК «Зелёная роща» направила свою технику в помощь коммунальным службам города», – сообщает пресс-служба регоператора, – Вывоз ТКО будет осуществляться в усиленном режиме и в праздничные дни. Все силы регоператора направлены на скорейшее решение возникшей ситуации. Ежедневно на маршрут выходят более 70 единиц спецтехники. Уплотнён график работы перевозчиков. В ближайшее время ситуация будет нормализована».
 

Телефоны для связи с «Зеленой рощей» в случае сбоев графиков вывоза мусора:
Служба контроля: +7 (980) 769-00-57 (доб.3);
Центральный офис: +7 (4862) 78-02-57.

Напомним, что ранее регоператором было обещано освободить районы города от мусора к 26 апреля, чего, очевидно, сделано не было. Сегодня на заседании областного совета на исправление ситуации был дан месяц.



Артём Ежаков
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