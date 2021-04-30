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16:38, 30 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Они - на линии огня. В службе пожарной охраны региона - более 1300 человек и сегодня у них - профессиональный праздник.



- Сегодня в регион поступила очередная партия вакцины от ковида - почти 4 тысячи доз.



- Герои произведений Леонида Андреева - в графике. Работы Анатолия Федая представлены в Доме-музее писателя.



- Нацпроекты в действии: расскажем о динамике и финансировании.



- Майские каникулы - начинаются завтра. Побалует ли погода орловцев в эти дни? Ответ - в программе «Вести».



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