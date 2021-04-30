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16:44, 30 апреля 2021 года

Парахин показал чистоту орловского аэропорта

С территории «Южного» в 909-квартале вывезли 50 кубометров мусора и 1 100 тонн смёта.


Своей публикацией мэр Орла прокомментировал фотографии мусора на территории аэропорта «Южный», ходившие по соцсетям. 
 
«Напомню, это единственная площадка, куда мы имеем право свозить снег. Могу допустить, что вместе с ним на площадку попадал и мелкий сор, но не пакеты с бытовыми отходами, которые запечатлены», – заявил Парахин.
 
Всего с территории аэропорта вывезли 50 кубометров мусора и 1 100 тонн пескосоляной смеси, оставшейся после таяния снега. Мэр подчеркнул, что средства на уборку свалки были изначально заложены.
 
Фото из соцсетей Юрия Парахина



Артём Ежаков
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