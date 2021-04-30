Орловская «Спецавтобаза» получила последнюю технику

|
|
|Главная » Новости
16:57, 30 апреля 2021 года
Орловская «Спецавтобаза» получила последнюю техникуНа этой неделе автопарк предприятия пополнился тремя заключительными покупками в этом году.
Из Саратова в Орел доставили новый пылесос, подметально-уборочный прицеп «Бродвей» и швеппер для уборки тротуаров. Последний оснащен поливомоечным оборудованием, пескоразбрасывателем, шнекоротором и керхером.
Всего в этом году для «Спецавтобазы» купили 12 единиц техники за 60 миллионов рублей, сообщает сайт мэрии.
Фото пресс-службы мэрии Орла
Артём Ежаков