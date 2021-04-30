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16:57, 30 апреля 2021 года Орловская «Спецавтобаза» получила последнюю технику На этой неделе автопарк предприятия пополнился тремя заключительными покупками в этом году.





Из Саратова в Орел доставили новый пылесос, подметально-уборочный прицеп «Бродвей» и швеппер для уборки тротуаров. Последний оснащен поливомоечным оборудованием, пескоразбрасывателем, шнекоротором и керхером.



Всего в этом году для «Спецавтобазы» купили 12 единиц техники за 60 миллионов рублей, сообщает сайт мэрии.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



