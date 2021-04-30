Главная » Новости



17:04, 30 апреля 2021 года На майских праздниках в детсадах Орла создадут 23 дежурные группы Их откроют в 19-ти учреждениях.





Дежурные группы открыли по заявлениям родителей, которым негде оставить детей в рабочее время с 4 по 7 мая. По сообщению пресс-службы мэрии, сады будут работать для 143 детей, большинство из них – 40 малышей - придут в детский сад № 31.





Артём Ежаков



