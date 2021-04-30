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18:18, 30 апреля 2021 года Орловский район стал муниципальным округом Такое решение было принято сегодня на апрельской сессии Орловского облсовета





Сегодня депутаты Орловского облсовета оставили точку в изменении статуса Орловского района. Не единогласно, но он преобразован в муниципальный округ.



Главу муниципального округа планируют выбрать из кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия.





Анна Вайсергисер



