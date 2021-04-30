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18:18, 30 апреля 2021 года Развитие региона и перезапуск экономики. Итоги заседания Орловского облсовета Парламентарии региона на апрельском заседании Орловского областного Совета рассмотрели вопрос о мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в 2021 году.





Повесткой сегодняшнего заседания Орловского облсовета стали тезисы из Послания Президента Федеральному Собранию. В нем четко обозначены ориентиры. Один из них - подготовка нормативной базы для замещения дорогих региональных коммерческих кредитов бюджетными. Работа в этом направлении уже началась.



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Президент поставил вопрос, чтобы те денежные средства, которые мы сэкономим на этом, мы пустили на инфраструктурное развитие, в том числе для инвесторов, которые приходят и в свободную экономическую зону, и зону ТОСЭР. Мы создали все условия, чтобы они приходили и создавали рабочие места и платили налоги в нашем регионе».

Освободившиеся средства планируется направить на строительство Западного объезда Орла, реанимацию так называемого «Титаника», а также на проект шоссе, которое соединит микрорайоны Болховский и Наугорский. И если эти инициативы не вызвали вопросов, то с мусорным коллапсом - а он накрыл всю область - сложнее. Проблема требует экстренных решений.



Михаил Вдовин, руководитель фракции «Единая Россия» в Орловском облсовете: «Ситуация выходит из-под контроля. Доклады чиновников не соответствуют истинному положению дел. Мы достаточно долго разбирались с этим вопросом, но мы поставили срок - месяц, через месяц мы поставим вопрос о соответствие занимаемой должности сперва руководителей «Зеленой рощи», в последующем - лиц, курирующих в правительстве это направление».

Заслушали на облсовете и доклад о льготниках. Проблема лекарственного обеспечения плавно перетекла из 2020-го в 2021 год. В регионе более 63-х тысяч человек нуждаются в лекарственных препаратах, но своевременно обеспечить каждого не получается. На заседании признали: одна из причин - сбои в поставках медикаментов.



Владимир Николаев, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Есть претенциозная работа к поставщику, и в каждом индивидуальном порядке рассматривается либо в рамках действующего законодательства либо по решению суда».

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ в Орловском облсовете: «Вопрос этот мы поднимаем, и, я думаю, в будущем будет улучшаться доставка лекарств и обеспечение граждан».

Не воодушевил депутатов и прогнозный план приватизации госимущества. Продажей крытого рынка заинтересовалась прокуратура.



Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «У нас большие вопросы вообще о переходе этого имущества в собственность правительства по существенно завышенной цене, и это является предметом расследования уголовного дела сейчас».

Олег Копин, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Орловском облсовете: «План приватизации имущества Орловской области - считаю, что этот вопрос нужно будет более глубоко изучать, там рассматривался вопрос приватизации акций «Орелстроя» и акций рынка».

Поставили депутаты точку в изменении статуса Орловского района. Не единогласно, но он преобразован в муниципальный округ.



Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР в Орловском облсовете: «Фракция ЛДПР его не поддержала, мы считаем, что преобразование Орловского района в так называемый муниципальный округ является первым шагом к присоединению Орловского района, и здесь, возможно, будут потери для жителей, так как существуют определенные льготы - и чернобыльские, и по жилищно-коммунальным услугам. Мы здесь последовательно будем выступать против данных реформ».

Главу муниципального округа планируют выбрать из кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия.





Анна Вайсергисер



