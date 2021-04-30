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18:20, 30 апреля 2021 года

Стартовала регистрация участников шествия «Бессмертного полка»

Она продлится до 7 мая. Шествие пройдет в онлайн-формате.


Начало трансляции шествия во всех регионах начнется 9 мая в 15:00. Акция пройдет в течение дня. Кстати, в прошлом году на это потребовалось 20 дней - участников было более 3 миллионов. Теперь же потоки шествия будут распределены по регионам, и в каждом уголке России зрители увидят в строю своих земляков. Регистрация проходит на официальном сайте акции «Бессмертный полк».

Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы»: «Достаточно зайти на сайт, выбрать Орловскую область и загрузить фотографию своего героя, а также указать минимальный набор данных: дату рождения и дату гибели. Если вы их не знаете - ничего страшного. Загружайте фотографию на Бессмертный полк онлайн, после окончания регистрации вам придёт ссылка с указанием времени - во сколько ваш герой прошагает в «Бессмертном полку».



Антон Киселёв
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