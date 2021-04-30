Главная » Новости



18:21, 30 апреля 2021 года Тушить пожары орловские спасатели будут с помощью новой техники Сегодня ведомственный автопарк стал богаче на 8 машин.





Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники пожарной охраны. Сейчас в Орловской области несут службу около 1300 человек. Это 38 подразделений. На вооружении МЧС - 164 единицы основной техники, 18 специальной и 2 поезда. И сегодня ведомственный автопарк стал богаче на 8 машин. Торжественное вручение ключей состоялось на плацу 1-й пожарно-спасательной части в Орле. Машины, одна из которых на базе автомобиля «Урал», обладают высокой проходимостью. Появилась и новая автолестница, предназначенная для спасения пострадавших и ликвидации возгораний в высотных домах.



Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Основная часть будет работать в Орле, также отдается в Урицкий, Кромской и Мценский районы. Техника позволит более эффективно и качественно выполнять задачи, поставленные перед личным составом».

А начался сегодняшний день с минуты молчания - во всех пожарно-спасательных подразделениях региона вспомнили погибших коллег Александра Комоско, Виктора Лапшина и Алексея Сопина.



После этого состоялась церемония награждения сотрудников Главного управления и ветеранов. Им вручили ведомственные награды МЧС России, благодарности Губернатора Орловской области, почетные грамоты мэра города Орла и межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов Гражданской обороны и противопожарной службы», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.



Читайте также: Евгений Ивашин: «Страшно не там, где горит, страшно там, где есть угроза людям»



Поздравление Правительства Орловской области с Днем пожарной охраны





Юлия Сабельникова



