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21:20, 30 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Курс - на Послание Президента. В регионе началась работа по замене дорогих коммерческих кредитов - на бюджетные. Об этом и не только говорили на апрельской сессии облсовета.



- Сегодня - День пожарной охраны. Для борьбы с огненной стихией орловские спасатели получили новую технику.



- Сегодня на экранах орловских кинотеатров - долгожданная премьера – фильм «Девятаев».



- Первая партия «ЭпиВакКороны» пришла в регион. До этого прививались только «Спутником V».



- Шествие «Бессмертного полка» состоится в онлайн-формате.



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