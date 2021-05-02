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10:47, 2 мая 2021 года Добиться успеха на Первенстве России по кроссу орловскому легкоатлету помогла горная подготовка Чемпионат и Первенство России по кроссу состоялись в Суздали. В активе наших спортсменов два золота, одно четвертое место и одно седьмое.





Среди призеров был и Тимофей Голоктионов, который стал лучшим на дистанции пять километров. Он вышел на старт после сборов в Кисловодске. Атмосфера горной местности пошла на пользу. Важно, что забеги проходили на первые сутки после окончания тренировок.



Тимофей Голоктионов, победитель Первенства России по кроссу (2021 г): «Обычно после гор у людей бывает на четвертый, пятый, девятый день акклиматизация и очень тяжело бежать. На первые же сутки организм еще не понимает, что он спустился. У него есть этот задел, на нем можно хорошо бежать».

Пять километров - трасса непростая. Просто так ее не преодолеть. У каждого спортсмена свой секрет



Тимофей Голоктионов, победитель Первенства России по кроссу (2021 г): «Если хорошо готов, люди бегут и со старта в одного. а так - желательно бежать в группе до последнего километра и делать рывок за тысячу. если короткий финиш, то лучше, конечно, дождаться 300-200 метров».

Вновь опробовать свои навыки Тимофей Голоктионов сможет в конце мая. Спортсмен планирует выступить на Кубке Федерации в Сочи.





Анастасия Дорохова



