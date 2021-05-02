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12:53, 2 мая 2021 года Двух орловцев подозревают в краже металлолома В отношении двух молодых людей 1993 и 2002 годов рождения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.





О преступлении верховские полицейские узнали благодаря оперативной информации. Проверив ее, правоохранители установили, что 28-летний парень и 19-летний юноша вынесли с территории предприятия металлические изделия и за 10 тысяч рублей сдали похищенное в пункт приема металлолома.



На время расследования подозреваемые отпущены под подписку о невыезде – сообщает сайт УМВД.





Артём Ежаков



