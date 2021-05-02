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14:54, 2 мая 2021 года В Орле Росгвардия задержала очередного алковора 44-летний мужчина попытался пронести мимо кассы спиртное на несколько тысяч рублей.





Инцидент произошел в сетевом супермаркете на улице Ляшко. Прибывшие по сигналу тревоги росгвардейцы узнали от персонала, что посетитель магазина положил в сумку и карманы одежды дорогой алкоголь, с которым он хотел уйти не расплатившись.



Товары силовики изъяли, а мужчину задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии.





Артём Ежаков



