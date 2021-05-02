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16:55, 2 мая 2021 года На ул. 6-ой Орловской дивизии и ул. Комсомольской демонтируют 15 гаражей Городская администрация предлагает собственникам незаконных построек добровольно демонтировать конструкции до 9 мая.





Речь идет о 14 самовольно размещенных металлических гаражах в районе дома №27 по ул. 6-й Орловской дивизии, а также о металлическом гараже в районе дома №238 по ул. Комсомольской.



Если до 9 мая постройки не будут убраны, демонтаж в присутствии полиции проведет подрядчик. Имущество будет храниться на «Спецавтобазе» в течение 30 дней – сообщает сайт мэрии.





Артём Ежаков



