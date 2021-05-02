Орловца поймали на краже кухонной техники

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18:57, 2 мая 2021 года
Орловца поймали на краже кухонной техникиПреступление было пресечено сотрудниками Росгвардии.
Инцидент произошел в Орле, в сетевом магазине цифровой и бытовой техники на улице Герцена. 37-летний житель Мценска хотел уйти из заведения с припрятанной кухонной техникой, но сработали «антикражные» ворота.
Прибывший по тревоге наряд Росгвардии технику изъял, вернул ее персоналу торговой точки, а мужчину передал полицейским – сообщает пресс-служба управления.
Артём Ежаков