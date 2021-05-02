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9:12, 2 мая 2021 года

Андрей Клычков: «Опираясь на вековые нравственные ценности, стремимся обеспечить мир и общественное согласие на орловской земле»

Губернатор Орловской области поздравил жителей региона с Пасхой.


 Уважаемые орловцы!

Священнослужители Орловской митрополии!

От всей души поздравляю православных верующих со Светлым Христовым Воскресением!

Вера в добро, торжество правды и справедливости, вековые традиции милосердия и взаимопомощи укрепляют единение нашего народа, помогают ему выстоять в любых испытаниях. Бережно сохраняя воспринятые от старшего поколения традиции духовной жизни, мы стараемся передать их нашим детям, опираясь на вековые нравственные ценности, стремимся обеспечить мир и общественное согласие на орловской земле.

В этом году православные вновь встречают Пасху в условиях вынужденных ограничений, в связи с действующими мерами по противодействию опасной инфекции. Мы видим, что люди ответственно и с пониманием воспринимают эту непростую ситуацию.

Сердечно благодарю священнослужителей Орловской митрополии, которые ведут большую многогранную работу, обеспечивая безопасные условия проведения мероприятий церковной жизни.

Откликаясь на запросы верующих, общими усилиями мы сделаем всё возможное, чтобы в главный христианский праздник ничто не помешало людям выразить искренние чувства любви к Богу и ближним, не поколебало нашего стремления и впредь продолжать совместную работу по развитию духовной сферы общества во имя процветания орловского края.

Дорогие друзья!

Пусть тепло и радость благодатных Пасхальных дней поддерживают вас на всём жизненном пути.

Примите самые сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых добрых дел и свершений.

Губернатор Орловской области
А.Е. Клычков


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