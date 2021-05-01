суббота 1.05.2021 08:28:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

8:00, 1 мая 2021 года

Андрей Клычков: Первомай - символ величайших трудовых свершений нашего народа

Губернатор Орловской области поздравил жителей региона с праздником.

 Уважаемые жители Орловской области!
Поздравляю вас с 1 Мая – Днём международной солидарности трудящихся, традиционным Праздником Весны и Труда!

Этот праздник является символом величайших трудовых свершений нашего народа, важным напоминанием о вкладе каждого в развитие Орловщины, процветание российского государства.

Мы по праву гордимся достижениями рабочих коллективов промышленных предприятий, яркими свершениями тружеников сельского хозяйства, успехами орловских строителей. Выражаем искреннюю признательность медицинским работникам, которые в это непростое время честно и мужественно исполняют свой долг, делают всё возможное для сохранения жизни и здоровья людей. Благодарим за преданное и ответственное отношение к делу работников других отраслей социальной сферы. Говорим спасибо всем жителям области, которые направляют свои силы, знания и опыт на укрепление потенциала региона, демонстрируя искреннюю любовь к родному краю и всему нашему Отечеству.

Повышение эффективности социальной политики, обеспечение занятости, достойная оплата труда, рост качества жизни – эти требования, начертанные на знамёнах Первомая, как никогда актуальны сегодня. Правительство области ведёт системную работу по расширению государственной поддержки реального сектора экономики, улучшению делового климата и привлечению инвестиций, созданию новых предприятий и рабочих мест. В числе ключевых приоритетов – дальнейшая модернизация здравоохранения и повышение качества медицинского обслуживания, совершенствование материальной базы сфер образования и культуры, усиление социальной защиты населения. Все эти задачи решаются в формате прямого диалога с обществом, оперативной обратной связи с жителями. Во многом именно благодаря такому тесному взаимодействию, несмотря на серьёзные дополнительные трудности, наша работа в 2020 году в целом стала успешной. Важно, что позитивные тенденции сохраняются и в текущем году. И у нас есть уверенность, что при поддержке всех жителей области – поставленные задачи будут выполнены.

Уважаемые орловчане! Благодарю каждого из вас, трудовые коллективы, профсоюзы и другие общественные организации, предпринимательские структуры за вклад в укрепление социального партнерства, поступательное развитие региона.
От души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия. Новых успехов в работе на благо Орловщины и России!

А.Е. Клычков
Губернатор Орловской области


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.