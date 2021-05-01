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8:00, 1 мая 2021 года Андрей Клычков: Первомай - символ величайших трудовых свершений нашего народа Губернатор Орловской области поздравил жителей региона с праздником.



Уважаемые жители Орловской области!

Поздравляю вас с 1 Мая – Днём международной солидарности трудящихся, традиционным Праздником Весны и Труда!

Этот праздник является символом величайших трудовых свершений нашего народа, важным напоминанием о вкладе каждого в развитие Орловщины, процветание российского государства.



Мы по праву гордимся достижениями рабочих коллективов промышленных предприятий, яркими свершениями тружеников сельского хозяйства, успехами орловских строителей. Выражаем искреннюю признательность медицинским работникам, которые в это непростое время честно и мужественно исполняют свой долг, делают всё возможное для сохранения жизни и здоровья людей. Благодарим за преданное и ответственное отношение к делу работников других отраслей социальной сферы. Говорим спасибо всем жителям области, которые направляют свои силы, знания и опыт на укрепление потенциала региона, демонстрируя искреннюю любовь к родному краю и всему нашему Отечеству.



Повышение эффективности социальной политики, обеспечение занятости, достойная оплата труда, рост качества жизни – эти требования, начертанные на знамёнах Первомая, как никогда актуальны сегодня. Правительство области ведёт системную работу по расширению государственной поддержки реального сектора экономики, улучшению делового климата и привлечению инвестиций, созданию новых предприятий и рабочих мест. В числе ключевых приоритетов – дальнейшая модернизация здравоохранения и повышение качества медицинского обслуживания, совершенствование материальной базы сфер образования и культуры, усиление социальной защиты населения. Все эти задачи решаются в формате прямого диалога с обществом, оперативной обратной связи с жителями. Во многом именно благодаря такому тесному взаимодействию, несмотря на серьёзные дополнительные трудности, наша работа в 2020 году в целом стала успешной. Важно, что позитивные тенденции сохраняются и в текущем году. И у нас есть уверенность, что при поддержке всех жителей области – поставленные задачи будут выполнены.



Уважаемые орловчане! Благодарю каждого из вас, трудовые коллективы, профсоюзы и другие общественные организации, предпринимательские структуры за вклад в укрепление социального партнерства, поступательное развитие региона.

От души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия. Новых успехов в работе на благо Орловщины и России!



А.Е. Клычков

Губернатор Орловской области





Орловское Информбюро



