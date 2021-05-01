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10:06, 1 мая 2021 года

Какие законы вступают в силу в мае

Штрафы за высадку детей без билета из транспорта, упрощение получения налоговых вычетов и госуслуг и другие нововведения последнего месяца весны - в материале пресс-службы Государственной Думы РФ.


1 мая

Штрафы за высадку детей-безбилетников

За принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае, штраф составит:
● для водителя - 5 тыс. руб.;
● для кондукторов или контролеров - от 20 до 30 тыс. руб.

Если ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.
«Оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», — считает Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что «кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность».

Штрафы за нарушение ПДД при переезде через ж/д пути

Пересечение ж/д путей вне переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на ж/д переезде, проезд через нерегулируемый ж/д переезд, если приближается поезд, влечет наложение штрафа в 5 тыс. рублей (ранее - 1 тыс.) или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

Повышен штраф за другие нарушения правил проезда через ж/д переезды - до 5 тыс. рублей (ранее - 1 тыс.).

Предупреждение банкротства НПФ

Закон устанавливает меры по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов (НПФ), чтобы обеспечить непрерывную работу НПФ и минимизировать негативные последствия для клиентов фонда.

Вводится возможность принятия мер по предупреждению их банкротства с участием контрольного органа, порядок проведения анализа финансового положения, особенности функционирования временной администрации НПФ и признания недействительными сделок фондов и другие.

Станет легче получать госуслуги

Функционал портала Госуслуг будет доступен также через интегрированные с ним информационные системы - например, информационную систему МФЦ и различные ведомственные порталы.

Льготы при поступлении в вузы для детей полицейских и росгвардейцев

Закон предоставляет преимущественное право зачисления в подведомственные МВД и Росгвардии вузы детям сотрудников органов внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии. Сейчас приоритетное поступление в профильные учебные заведения есть только у детей военных. Тем самым будут уравнены в правах дети гвардейцев и полицейских с детьми военнослужащих.

Предпочтение, согласно документу, отдается таким абитуриентам только при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний при прочих равных условиях, то есть если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за единый государственный экзамен и за вступительные испытания, то тогда приоритет будет отдан ребенку из семьи сотрудников МВД и Росгвардии.

20 мая

Упрощение получения налоговых вычетов

Станет проще получить имущественные (по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам) и инвестиционные (по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете) налоговые вычеты.

Те, у кого есть «личный кабинет налогоплательщика», больше не будут заполнять 3-НДФЛ и предоставлять подтверждающие документы. Контакты с налоговой будут через личный кабинет, а налоговики будут сами проверять право налогоплательщика на вычет.

Как отмечал Вячеслав Володин, «закон упростит жизнь многим. Пандемия показала нам, как важно развивать цифровые технологии, делать доступ к госуслугам удаленным, чтобы воспользоваться ими человек мог в любой ситуации».

31 мая

Цифровые финансовые активы

Истекает срок, за который организации, осуществляющие на 1 января 2021 года деятельность по выпуску, учету и обращению цифровых финансовых активов, а также по организации сделок с ними, обязаны привести свою деятельность в соответствие с установленными требованиями.


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