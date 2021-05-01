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12:08, 1 мая 2021 года МЧС: мангал можно поставить в пяти метрах от дома Рекомендации для желающих пожарить шашлык на даче





В майские праздники по традиции открывается сезон шашлыков. Орловские спасатели напоминают о правилах безопасности. В этом году требования к использованию открытого огня ужесточились и разжигать костры можно в пятидесяти метрах от строений.



Однако при использовании мангалов разрешается сократить расстояние от очага до домов и других построек до пяти метров.



При этом у дачников «на всякий пожарный случай» должны быть емкости с водой или огнетушители.





Орловское Информбюро



