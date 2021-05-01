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8:10, 1 мая 2021 года Джентльмены и дачи: как поймать ТВ за городом Перезимовавшие на даче телевизоры и антенны требуют заботы.





Длинные майские праздники вдохновляют на выезды на дачу. При этом, телеканалы заполняют эфир лучшими программами и фильмами, да и Парад Победы бьет все рейтинги. Цифровое эфирное телевидение дает возможность смотреть любимые передачи практически в любом месте. Но все же приемное оборудование за зиму могло сбиться с настроек, и телевизор может внезапно начать показывать черный квадрат вместо праздничных программ.



Несколько минут внимания приемному оборудованию позволят избежать внезапных обрывов телепередач. Прежде всего, надо посмотреть, не искривилась ли за зиму наружная антенна. Она должна быть направлена на передающую станцию. Направление и расстояние до нее можно найти на интерактивном сервисе карта.ртрс.рф. На активной антенне стоит проверить гидроизоляцию коробки усилителя. Не повредит пройтись по швам обычным герметиком.



Важно проверить антенный кабель, особенно места соединений кабеля к антенне. Они могли окислиться, и это станет причиной полного пропадания телесигнала. Придется очистить места присоединений и заменить разъемы или обновить кабель. Сам кабель на всей длине от антенны до телевизора должен быть целым, без повреждения изоляции. Так на 90% снизится вероятность короткого замыкания, особенно на антеннах с усилителем, куда подается электропитание. Ну и все, можно брать в руки пульт и устраиваться поудобнее перед телевизором. Да, еще за зиму могли сбиться настройки телеканалов или поменяться их частоты. Тогда на телевизоре или приставке надо повторить операцию автопоиска каналов.



Дачникам, которые только намереваются настроить прием телеканалов, лучше поговорить с соседями, выяснить, какие антенны хорошо принимают в этом месте. В местных радиомагазинах тоже обычно хорошо знают условия приема. Главное — уточнить в магазине, готовы ли продавцы принять антенну обратно, если она все же не подойдет. Кодовые слова — дециметровая или всеволновая антенна для приема цифрового эфирного телевидения. Для телевизоров до 2013 года выпуска также нужна приставка стандарта DVB-T2.



Антенна — самое важное звено на пути приема телесигнала. Вот несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание при ее выборе и установке.



● Комнатные антенны работают только в непосредственной близости от телебашни, в радиусе до 5 километров. На даче они обычно бесполезны.

● Наружные антенны без усилителя ловят сигнал на расстоянии до 20 км, с усилителем — до 30-50 км в зависимости от рельефа местности.

● По стандарту, населенный пункт попадает в зону охвата, если активная антенна может принимать сигнал на высоте 10 метров от земли. Это самые крайние ситуации, но чем выше антенна установлена и чем точнее направлена на передающую станцию, тем лучше сигнал.

● Крыша, особенно из металлочерепицы, гасит сигнал, поэтому чердак — плохое место для установки, лучше воспользоваться трубостойками и поднять антенну над крышей.



Для тех, кому нужна профессиональная установка антенн, ремонт приставок и телевизоров, на сайте карта.ртрс.рф есть раздел «Сервисы», где можно найти адрес ближайшей антенной службы. Сервисные центры могут добавлять свои контакты на карту.



Как говорил почтальон Печкин из мультфильма про Простоквашино, телевизор — главное украшение стола. 20 телеканалов цифрового телевидения в отличном качестве делают это блюдо особенно желанным.





Орловское Информбюро



