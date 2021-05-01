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11:51, 1 мая 2021 года Коронавирус не отступает: в Орловской области 50 новых случаев заражения Пять человек скончались.





1 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 50 новых случаев коронавирусной инфекции (всего – 34 175). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленоновых случаев коронавирусной инфекции (всего –). На лечении – 1 469 человек. Накануне выписано 68 орловцев (всего – 32 126). От последствий болезни скончалось 580 жителей региона (+5 летальных исходов). Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



