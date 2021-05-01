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15:41, 1 мая 2021 года

Первомай – в Орле

Старшее поколение этот праздник знает как День международной солидарности трудящихся. В новой истории России его называют Днем весны и труда, и он является главным праздником профсоюзов.


1 мая 2021 года площадь Ленина в Орле - без демонстрантов. Но даже без транспарантов понятно, что главная тема сегодняшнего дня - коронавирус и общее желание от него избавиться. Кстати, именно в мае год назад к традиционному лозунгу «Мир! Труд! Май!» добавился еще один – «Спутник V». 
 
Но даже запрет на массовые мероприятия не помешал профсоюзам выразить свою позицию – в соцсетях появились лозунги «Рост зарплат - лучшая вакцина от бедности», «Ковид не повод для обмана», «Сильные профсоюзы - справедливое общество». Солидарны с этой позицией более 71 тысячи человек – именно столько насчитывает федерация профсоюзов Орловской области. Из них порядка 28 тысяч - люди в возрасте до 35 лет.
 
А воспитывается правильное отношение к человеку труда еще со школьной скамьи. Накануне Праздника Весны и Труда в орловских школах провели уроки «Человек славен трудом». Школьникам рассказали не только о востребованных профессиях, о том, как определиться с выбором, но и о наградах, которые в свое время получали ударники труда.
 
Кстати, в Орловской области почти 100 Героев социалистического труда, в живых, правда, осталось всего шестеро. Информация о них собрана в книге, которую Федерация профсоюзов Орловской области издала в прошлом году.



Всеволод Трифонов
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