Первомай – в Орле

Старшее поколение этот праздник знает как День международной солидарности трудящихся. В новой истории России его называют Днем весны и труда, и он является главным праздником профсоюзов.

1 мая 2021 года площадь Ленина в Орле - без демонстрантов. Но даже без транспарантов понятно, что главная тема сегодняшнего дня - коронавирус и общее желание от него избавиться. Кстати, именно в мае год назад к традиционному лозунгу «Мир! Труд! Май!» добавился еще один – «Спутник V».

Но даже запрет на массовые мероприятия не помешал профсоюзам выразить свою позицию – в соцсетях появились лозунги «Рост зарплат - лучшая вакцина от бедности», «Ковид не повод для обмана», «Сильные профсоюзы - справедливое общество». Солидарны с этой позицией более 71 тысячи человек – именно столько насчитывает федерация профсоюзов Орловской области. Из них порядка 28 тысяч - люди в возрасте до 35 лет.

А воспитывается правильное отношение к человеку труда еще со школьной скамьи. Накануне Праздника Весны и Труда в орловских школах провели уроки «Человек славен трудом». Школьникам рассказали не только о востребованных профессиях, о том, как определиться с выбором, но и о наградах, которые в свое время получали ударники труда.

Кстати, в Орловской области почти 100 Героев социалистического труда, в живых, правда, осталось всего шестеро. Информация о них собрана в книге, которую Федерация профсоюзов Орловской области издала в прошлом году.