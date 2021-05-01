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16:25, 1 мая 2021 года Орловцы отмечают Первомай - трудом Массово стартовал дачный сезон. Любители «отдыха» на шести сотках считают, что выделенных для них автобусов недостаточно. В администрации Орла думают иначе.





Минувшая непогода немного отложила старт дачного сезона. Но на любимые шесть соток орловцы уже начали периодически выбираться - кто на личном транспорте, кто на общественном. Для последних в этом году ничего не изменилось. Дачных маршрутов по-прежнему - три. На каждом курсирует по одному автобусу. И, как и прежде, дачников это не устраивает. Валентина Храпоничева, жительница г. Орла: «Дали, видимо, нам автобус старый. Габариты его нас не устраивают. У нас по пути четыре садоводческих общества. По ходу идёт большая подсадка пассажиров, все с сумками». Алевтина Садовникова, жительница г. Орла: «Когда для дачи самый сезон - людей много. Плюс садятся деревенские - ступишенские, рябцевские, нам нужен побольше автобус». Большинство дачников - люди пожилые. Коронавируса опасаются уже меньше, чем год назад. Куда страшнее остаться без урожая. Поэтому и едут даже в переполненном транспорте. Тем более сейчас, когда впереди больше недели выходных. Однако в администрации, несмотря на массовую миграцию орловцев на дачи и обратно, считают, что в дополнительных автобусах необходимости нет. Вадим Ничипоров, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Один автобус работает, в день 50 человек перевозит - это очень мало. Насколько увеличится пассажиропоток, покажут майские праздники. Также все будет зависеть от погоды. Сегодня все три дачных маршрута работают, рейсы выполняются по расписанию. Но пассажиропоток небольшой». Также в администрации Орла отметили, что на дачных маршрутах действует единый социальный проездной и льготный проездной билет с тарифом «Дачный».





Антон Киселёв



