День тишины и молитвы. Сегодня - Великая суббота

Православные верующие посвящают этот день подготовке к Светлому Христову Воскресению.

В Великую субботу церковь вспоминает телесное погребение Иисуса Христа. Вечером в храмах начнутся торжественные службы. Но до тех пор продолжается сорокадневный Великий пост, по истечении которого верующие надеются получить радость и благодать. Традиционно в Великую субботу православные идут в храм - помолиться и освятить яства: куличи, пасхи и крашеные яйца.

Сегодня Божественную Литургию по чину святителя Василия Великого в Успенском мужском монастыре города Орла служил митрополит Тихон. Присутствовал на службе и схиархимандрит Илий (Ноздрин).

А вечером митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит Божественную Литургию и крестный ход в Богоявленском соборе. Начало в 23:30.



Служба будет проходить с соблюдение всех противоэпидемических требований.