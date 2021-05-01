На Орловщине активизировались клещи

За медпомощью после укусов уже обратились 48 человек. 15 из них - дети.

Наиболее активными эти паукообразные оказались в Орле, Орловском, Знаменском, Глазуновском, Кромском и Мценском районах. Все извлеченные вредители отправлены на исследование в лабораторию Роспотребнадзора. На длинных майских выходных специалисты ведомства просят жителей региона соблюдать меры предосторожности.

Наталья Иванова, главный специалист - эксперт Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «При выходе в парки, скверы, места массового отдыха, на дачу, необходимо одеваться в светлую одежду. Вся одежда должна быть заправлена, так как клещи ползут вверх».