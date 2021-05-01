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17:47, 1 мая 2021 года В Орле открыли парковый сезон Хорошая погода вдохновляет горожан выйти из дома на прогулку.





Открытия этого сезона и орловцы, и сотрудники городских парков ждали с особым нетерпением. Все мероприятия в прошлом году отменила - пандемия. Но май 2021-го начался с каникул. И в нашем городе есть где их провести. Перед открытием парки обработали от клещей. Можно - на качелях кататься, можно - на травке посидеть, можно - участвовать в мероприятиях - ежедневно и в разных. Наталья Тышковец, директор Детского парка г. Орла: «Развлекательные программы, как правило, начинаются у нас с 12, и проходят до 17 часов. В это время проводятся не только развлекательные программы. Сотрудниками пара подготовлено много развлекательных мастер-классов. Это и роспись тарелочек, и роспись пряников, и аквагрим». Аттракционы в Детском парке работают с 10-ти утра до 9-ти вечера. Для многодетных семей - скидки. Главное - предъявить документы. Такая же система действует и в Городском парке. Кстати, там есть точка притяжения, заметная издалека, - колесо обозрения. Посмотреть на город с высоты птичьего полета с удовольствие решились многие. Кстати, сверху хорошо видны все аттракционы. Перед тем, как начать сезон, их тщательно проверили на безопасность. Анна Чистякова, директор Городского парка культуры и отдыха: «Неважно, произведен аттракцион в этом году или он десять лет назад, он все равно получает допуск на год, потому что это сложный, тяжелый механизм. Так вот, до 1 мая мы получили эти допуски». До осени горожанам доступны самые разные качели-карусели - и для маленьких, и для взрослых. Кстати, сейчас идет выбор объектов для благоустройства в следующем году. Городской парк культуры и отдыха - в списке есть. И проект предусматривает обновление зоны аттракционов.





Мария Семак



