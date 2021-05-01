Боксер из Орла вышел в финал молодёжного чемпионата России

Турнир по боксу среди молодежи 19-22 лет в подмосковном Серпухове.

Сегодня орловский боксер Максим Голиков (до 49 кг) одержал победу в полуфинальном поединке чемпионата над соперником из Санкт-Петербурга Юрием Гуляевым. Как считают в Федерации бокса, орловец уже обеспечил себе, как минимум, серебряную медаль.

В воскресенье, 2 мая, Максим Голиков сразится с Аминтазой Бекишевым из Дагестана за чемпионство и главный приз турнира - 350 тысяч рублей и новый автомобиль.

В турнире участвуют более 200 сильнейших боксёров из 53 регионов страны. Призовой фонд чемпионата России среди молодёжи составляет 17,5 млн рублей. Бронзовые призёры получат по 125 тысяч рублей, серебряные – по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.