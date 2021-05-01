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18:05, 1 мая 2021 года

Боксер из Орла вышел в финал молодёжного чемпионата России

Турнир по боксу среди молодежи 19-22 лет в подмосковном Серпухове.


Сегодня орловский боксер Максим Голиков (до 49 кг) одержал победу в полуфинальном поединке чемпионата над соперником из Санкт-Петербурга Юрием Гуляевым. Как считают в Федерации бокса, орловец уже обеспечил себе, как минимум, серебряную медаль.
 
В воскресенье, 2 мая, Максим Голиков сразится с Аминтазой Бекишевым из Дагестана за чемпионство и главный приз турнира - 350 тысяч рублей и новый автомобиль.
 
В турнире участвуют более 200 сильнейших боксёров из 53 регионов страны. Призовой фонд чемпионата России среди молодёжи составляет 17,5 млн рублей. Бронзовые призёры получат по 125 тысяч рублей, серебряные – по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Фото со страницы Официального сообщества Федерации бокса России "ВКонтакте"
 



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