В Орле полицейские помешали распространению крупной партии героина

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18:50, 1 мая 2021 года
В Орле полицейские помешали распространению крупной партии героинаВ покушении на сбыт наркотического вещества подозревают иностранных граждан.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, полицейские задержали на территории Орловского района двух мужчин 1990 и 1994 годов рождения, которые оказались гражданами стран ближнего зарубежья. В ходе проведения личного досмотра у задержанных было обнаружено и изъято 200 фольгированных свертков с героином массой 375 граммов. Наркотик предполагалось сбыть бесконтактным способом.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время полицейские устанавливают канал поставки наркотических средств на территорию региона.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро