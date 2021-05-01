В Орле полицейские помешали распространению крупной партии героина

В покушении на сбыт наркотического вещества подозревают иностранных граждан.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, полицейские задержали на территории Орловского района двух мужчин 1990 и 1994 годов рождения, которые оказались гражданами стран ближнего зарубежья. В ходе проведения личного досмотра у задержанных было обнаружено и изъято 200 фольгированных свертков с героином массой 375 граммов. Наркотик предполагалось сбыть бесконтактным способом.







Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время полицейские устанавливают канал поставки наркотических средств на территорию региона.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области