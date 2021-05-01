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21:20, 1 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Первомай - без митингов, но с лозунгами. Профсоюзы ушли в онлайн.

- Дорога на любимые шесть соток. О чем просят пассажиры дачных маршрутов?

- Готовьте ваши тесты. Подтверждать свое здоровье заграничным путешественникам теперь придется дважды.

- В Орле открылся летний парковый сезон.

- С чистой душой и помыслами. Орловцы готовятся встретить Светлое Христово Воскресение.

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