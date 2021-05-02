На водоемах Орловской области начинается навигация

С этого года вступили в силу новые правила.

На водоемах Орловской области начинается навигация. Она продлится до 1 ноября. Все это время разрешено плавание маломерных судов. Однако стоит напомнить, что до 10 июня запрещается плавание в местах нереста рыбы.

Кстати, к уже существующим Правилам пользования маломерными судами с 1 января 2021 году вступили в силу новые. Данные Правила, в числе прочего, содержат требования к маневрированию и буксировке, а также расширенный перечень неисправностей, при наличии которых запрещается эксплуатация судна.

Например, строго запрещено заходить под парусом или мотором в акватории пляжей и мест массового прибрежного отдыха. Также запрещено швартоваться, останавливаться и становиться на якорь в пределах фарватера, возле навигационных знаков, под мостами.

Есть правила, касающиеся детей. Дети в возрасте до 12 лет обязаны использовать жилет вне помещений лодки. А детей, не достигших семилетнего возраста, запрещено перевозить на судне без сопровождения совершеннолетнего.