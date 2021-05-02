От коронавируса скончались пятеро орловцев

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11:41, 2 мая 2021 года
От коронавируса скончались пятеро орловцевВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 2 мая
, за последние сутки в Орловской области выявлен 51
новый случай коронавирусной инфекции (всего – 34 226
).
На лечении – 1 459 человек. Накануне выписано 56 орловцев (всего – 32 182). От последствий болезни скончалось 585 жителей региона (+5 летальных исходов).
Суточная заболеваемость в России – 8 697 (всего – 4 823 255), число выздоровевших – 7 339 (всего – 4 443 922). Общее число летальных исходов – 110 862 (+ 342 случая за сутки). На лечении – 268 471 человек.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Артём Ежаков