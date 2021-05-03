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11:08, 3 мая 2021 года Орловца подозревают в краже козлят Инцидент произошел в деревне Брусовец Дмитровского района.





Два двухмесячных козленка были похищены из сарая своей владелицы. Полицейским женщина рассказала, что животными интересовался некий мужчина, который хотел их купить, но получил отказ.



По горячим следам правоохранители установили «покупателя» – им оказался 33-летний местный житель. Предполагается, что ночью он похитил козлят из сарая, погрузил их в багажник своей машины, а затем спрятал у знакомого. Животных полицейские нашли – полностью здоровых козлят передали хозяйке.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 (кража). На время расследования он отпущен под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.



Фото пресс-службы областного УМВД









Артём Ежаков



