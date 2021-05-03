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11:16, 3 мая 2021 года От COVID-19 скончались еще шесть орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 52 случая коронавирусной инфекции (всего – 34 278).



На лечении – 1 456 человек. Накануне выписано 49 орловцев (всего – 32 231). От последствий болезни скончался 591 житель региона (+6 летальных исходов).



Суточная заболеваемость в России – 8 489 (всего – 4 831 744), число выздоровевших – 6 367 (всего – 4 450 289). Общее число летальных исходов – 111 198 (+ 336 случаев за сутки). На лечении – 270 257 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба





Артём Ежаков



