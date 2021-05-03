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11:35, 3 мая 2021 года Ливенский район засеяли пшеницей В Орловской области продолжается посевная кампания.





К началу мая пшеницу, а также ранние яровые и зерновые культуры, начали сеять в 22 районах Орловщины. Некоторые посадочные работы уже завершены – помимо Ливенского района, где закончили с пшеницей, в Колпнянском районе разобрались с ячменем, в Новосильском и Колпнянском районах – с горохом. Однолетние травы полностью высажены в 6 районах Орловщины.



В 8 районах области приступили к посеву люпина. В Ливенском и Колпнянском начали сажать свеклу, в Орловском – гречиху, сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



