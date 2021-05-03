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12:14, 3 мая 2021 года Авария двух иномарок в Орле отправила девушку на больничную койку ДТП произошло 1 мая в 14:50.





Согласно информации пресс-службы областного УГИБДД, 40-летний мужчина на Škoda Octavia, поворачивая налево с Московского шоссе на улицу Рощинскую, врезался во встречный Ford Focus, которым управлял 22-летний парень. Пассажирка Ford, ровесница водителя, получила травмы и была госпитализирована. Молодой автомобилист тоже пострадал, но его увечья не потребовали лечения в стационаре – медики отпустили его выздоравливать амбулаторно.



С 1 по 2 мая на территории Орловской области всего было зарегистрировано 32 ДТП, среди которых 7 ДТП с пострадавшими, в результате 11 человек получили травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



