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12:29, 3 мая 2021 года На Орловщине прогнозируют усиление ветра Непогода ожидается в течение ближайших суток – до девяти часов вечера четвертого мая.





Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, плохая погода ожидается с 21:00 3 мая до 21:00 4 мая. На территории региона синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, ночью и днем местами возможны небольшие дожди. Ветер: от 8 до 13 м/с, местами порывы от 15 до 20 м/с. Температура: ночью от 2℃ до 7 ℃, днем: от 8℃ до 13℃.



В Орле – ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер от 8 до 13 м/с, утром и днем порывы от 15 до 18 м/с. Температура: ночью от 3℃ до 5℃, днем: от 9℃ до 11℃.





Артём Ежаков



