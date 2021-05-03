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12:55, 3 мая 2021 года В Глазуновке чиновников заставили обезопасить улицу Ленина Суд, инициированный орловской прокуратурой, обязал местную администрацию восстановить наружное освещение и обустроить пешеходную дорожку.





Ведомство подало иск после проверки участка дороги на улице Ленина в поселке Глазуновка. Было установлено, что в жилой зоне нет уличного освещения и пешеходной дорожки, а местные власти на проблему никак не реагировали.



Суд занял сторону прокуратуры – администрацию Глазуновского района заставили решить вопрос с безопасностью дорожного движения, что и было сделано – сообщает сайт ведомства.





Артём Ежаков



