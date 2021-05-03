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13:25, 3 мая 2021 года В выходные на Орловщине 29 раз звучало «эхо войны» Именно столько взрывчатых предметов изъяли спасатели за два дня.





Наибольшая часть работ пришлась на Мценский район. 1 мая взрывотехники нашли 21 единицу взрывчатки в деревне Первый Воин, в деревне Миново спасатели обнаружили авиабомбу и четыре минометных заряда.



2 мая выезды пришлись на Троснянский, Покровский и Орловский районы. Там специалисты взорвали по 1 единице ВОП времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.





Артём Ежаков



