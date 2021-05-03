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14:28, 3 мая 2021 года Короткое замыкание уничтожило жилье орловской многодетной семьи Пожар произошел 2 мая в районе 13:00 в селе Русский Брод.





Прибывшие на место огнеборцы 15-й и 16-й ПСЧ Верховского района смогли спасти часть здания, однако веранда и две комнаты оказались уничтожены огнем, а кровля сильно повреждена. Жильцов в момент пожара дома не было.



Предварительная причина ЧП – короткое замыкание, сообщает сайт областного ГУ МЧС.



Орловские пожарно-спасательные подразделения 1 и 2 мая выезжали 64 раза, из них 44 выезда на ликвидацию возгораний, большая часть из которых – горение сухой травы и мусора, 20 выездов пришлись на различные происшествия и помощь населению.



Фото пресс-службы областного ГУ МЧС









Артём Ежаков



