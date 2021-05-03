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16:05, 3 мая 2021 года

Большинство орловских детей рискуют быть похищенными

Это следует из эксперимента, проведенного волонтерами отряда «ЛизаАлерт».


Добровольцы решили проверить – уйдет ли ребенок с незнакомцем днем в оживленном месте? Они регулярно проводят лекции безопасности в детских садах и школах.

Светлана Счастливцева, старшая школы безопасности добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» Орловской области: «Мы всегда детям рассказываем, что нужно держаться с незнакомым человеком на расстоянии в две вытянутые руки – тогда невозможно схватить ребенка, а также сопротивляться и кричать – «Я тебя не знаю!»

Как выяснилось, открытости и улыбчивости хватает, чтобы ребенок забыл наставления родителей и пошел за незнакомцем. Из 40 детей, участвующих в эксперименте, лишь 11 отказались уходить. Ответ ребят, попавшихся на удочку «похитителей», практически одинаковый. Например, один из мальчиков соблазнился бесплатными билетами на аттракционы. Для большинства родителей такая доверчивость их детей оказалась неожиданной.

Мария Злобина, руководитель направления «Новичковая» добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» Орловской области: «Вот последние уведенные мной дети встретились с приятелями, которые стояли со своими родителями. Я думала, что эксперимент сейчас провалится. Но они поздоровались друг с другом, и мы пошли дальше, выбирать карусели. Я призываю вас, обратите, пожалуйста, внимание на знакомых вам детей, если вы видите их с неизвестным человеком. Это может спасти детскую жизнь".

В России отряд «ЛизаАлерт» появился 10 лет назад, и за эти годы поступило более 17 000 заявок о пропаже детей. Чтобы статистика не пополнялась – надо постоянно напоминать детям правила безопасности. Ребенок должен знать имя, фамилию и телефон родителей. Научите его не разговаривать с незнакомцами, не отвечать на их вопросы, не отзываться на просьбу о помощи и не брать угощения, а в случае опасности – кричать и убегать.


Мария Семак
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