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16:31, 3 мая 2021 года Православные орловцы встретили Воскресение Христово Торжественное богослужение и крестный ход в Богоявленском соборе Орла возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон.





Сотни человек побывали на ночной пасхальной службе, среди них – и совсем юные прихожане. Верующие вспоминали смерть Иисуса Христа на кресте и его воскрешение.



Во время богослужения священнослужители снова и снова с радостью приветствовали всех молящихся словами «Христос Воскресе» и, олицетворяя жертву Иисуса за грехи смертных, сменили белые рясы на красные, символизируя пролитую кровь Спасителя.



Следующие семь дней после Пасхи христиане стараются проводить больше времени с родными. Приветствовать друг друга словами «Христос Воскресе» верующие могут ближайшие 40 дней до праздника Вознесения Господня, который в 2021 году выпадает на 10 июня.



Тихон, митрополит Орловский и Болховский: "Желаю Вам радости во Христе, желаю, чтобы мы понимали, что у нас нет места для печали не только в эти дни, но и в целом в жизни. Господь с нами".

Следующие 7 дней после Пасхи христиане стараются больше проводить времени с родными. Приветствовать друг друга словами "Христос Воскресе" верующие могут ближайшие 40 дней до праздника Вознесения Господня, который в 2021 году выпадает на 10 июня.





Юлия Опанасюк



