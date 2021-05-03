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17:17, 3 мая 2021 года Орловские яхтсмены подняли паруса Первые заплывы прошли сегодня на озере Светлая Жизнь.





Чтобы не терять сноровку, зимой спортсмены тренировались в бассейне, учили теорию и вязали узлы, а сегодня вновь вышли на воду. С погодой повезло – ветер и солнце, но и под дождем помокнуть тоже пришлось.



Юные яхтсмены уже с первых занятий готовятся к предстоящим соревнованиям. Лучшие из них поедут в Липецк на первенство ЦФО. В Орле же пройдут областные и городские первенства и чемпионаты, а также 10 студенческая парусная регата «Регион 57».



Константин Грамматчиков, президент Федерации парусного спорта Орловской области: «Традиционно у нас порядка 80 регионов участвует. В этом году нас включили в календарь этапов студенческой лиги, один из них будет проходить в Орле с 3 по 8 августа».





Татьяна Тимохина



