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17:53, 3 мая 2021 года «Единая Россия» возобновила личный прием орловцев Депутаты отмечают, что жители накопили немало вопросов.





Как и раньше, самые частые обращения жителей Орловской области касаются сферы ЖКХ и дорожного ремонта. Также людей волнуют льготное лекарственное обеспечение и капитальный ремонт школ – особенно сельских образовательных учреждений. Такие обращения есть из каждого района Орловщины.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: «Мы приняли закон об организации здорового питания, где четко указали, что в каждой школе должны быть свои пищеблоки, поэтому предлагаем правительству внести поправки в национальный проект по реконструкции и капитальному ремонту школ».





Всеволод Трифонов



