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8:00, 4 мая 2021 года В Спасском-Лутовинове рассказали об усадьбе, опаленной войной Одноименная выставка организована музеем-заповедником имени И. С. Тургенева.





Экспозиция «Усадьба, опалённая войной» расскажет о спасении тургеневской коллекции, о работе музея в эвакуации, о борьбе с оккупантами, а также об освобождении и восстановлении Спасского.



Выставку разместили вдоль дорожки в усадебном парке, ведущей к воинскому захоронению. Там покоятся бойцы, павшие в бою на мценской земле и умершие от ран в медсанбате, который был развернут в самой усадьбе после разгрома фашистов в Спасском – сообщает пресс-служба музея-заповедника.



Фото пресс-службы музея-заповедника имени И. С. Тургенева.





Артём Ежаков



