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8:30, 4 мая 2021 года В Орле удалили интернет-группу с рецептами зажигательной смеси Незаконный контент нашла Железнодорожная районная прокуратура.





В ходе мониторинга надзорное ведомство обнаружило, что противоправная информация о способах создания жидкостной горючей смеси была свободно размещена в открытой группе в интернете, что нарушает законодательство.



После проверки прокуратура обратилась в суд, который постановил заблокировать ресурс с незаконным контентом, сообщает пресс-служба ведомства.





Артём Ежаков



