В Залегощи появится обширная дубрава

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7:30, 4 мая 2021 года
В Залегощи появится обширная дубраваВ рамках акции «Сад памяти» здесь посадили 4 тысячи саженцев.
Молодые черешчатые дубы, высаженные залегощенскими школьниками, полицейскими и работниками Ломецкого лесничества, станут памятниками павшим в годы Великой Отечественной войны.
Всего в рамках международной акции «Сад памяти» посадят 27 миллионов деревьев – в память о каждом погибшем в 1941-1945 годах, сообщает сайт областного правительства.
Фото пресс-службы областного правительства
Артём Ежаков