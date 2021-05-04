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7:30, 4 мая 2021 года В Залегощи появится обширная дубрава В рамках акции «Сад памяти» здесь посадили 4 тысячи саженцев.





Молодые черешчатые дубы, высаженные залегощенскими школьниками, полицейскими и работниками Ломецкого лесничества, станут памятниками павшим в годы Великой Отечественной войны.



Всего в рамках международной акции «Сад памяти» посадят 27 миллионов деревьев – в память о каждом погибшем в 1941-1945 годах, сообщает сайт областного правительства.



Фото пресс-службы областного правительства









Артём Ежаков



