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21:00, 3 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Большинство орловских детей рискуют быть похищенными. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» показали, готовы ли малыши уходить с незнакомцами?



- Продолжается регистрация на акцию «Бессмертный Полк». Она продлится до 7 мая.



- Православные орловцы встретили Воскресение Христово.



- Орловские яхтсмены открыли соревновательный сезон. В этом году у нас пройдет и всероссийский этап.



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Вести-Орёл



