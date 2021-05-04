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9:43, 4 мая 2021 года

Мэр Орла рассказал о дорожных работах на улице Фомина

Ремонт объезда Красного моста начался 26 апреля.


Судя по публикации градоначальника в Instagram, на улице Фомина снимают старое дорожное полотно. Работы уже дошли до перекрестка с улицей 5-го Августа. Подрядчик должен завершить ремонт за 10 дней.
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Понимаю, что жители не в восторге от ночного шума, однако это действительно необходимая мера! Мы парализуем город, если закроем улицу днем. Приношу извинения за причиненные неудобства».
Напомним, что контракт на дорожный ремонт улицы Фомина заключен с ООО «Спецдортех». За 7,5 миллионов рублей фирма обновит участок трассы от ул. Пушкина до ул. 5-го Августа. На соглашении даже удалось сэкономить – компания запросила за свои услуги на 100 тысяч меньше начальной стоимости договора.

Занимаются ремонтом ночью – с 22:00 до 06:00, сопутствующие ограничения для автомобилистов  продлятся до 10 мая.

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Артём Ежаков
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