Главная » Новости



10:11, 4 мая 2021 года В Беломестной слободе обустраивают пешеходную зону В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на улице Воронежской заасфальтируют дорогу и построят две детские площадки – спортивную и игровую.





Благоустройство зоны для пешеходов на улице Воронежской в Беломестной слободе Ливенского района пройдет в этом году по правой стороне – от местного магазина до конца улицы. Здесь уже завершили демонтажные и земляные работы. В конечном итоге жители слободы получат заасфальтированную дорожку и две освещенные детские площадки со спортивным и игровым оборудованием – сообщает региональный информационный портал.

Александр Платошкин, глава администрации Беломестненского сельского поселения: «Благоустройство территории сельского поселения на этом не завершается. На предстоящие периоды запланировано благоустройство пешеходных зон на ул. Молодежная, ул. Курская слободы Беломестное. Вопрос первоочередности благоустройства объектов вынесен на рейтинговое голосование жителей, которое проводится в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года на единой федеральной платформе в сети Интернет. Мы рассчитываем на активное участие граждан в проведении данного мероприятия. Нам важно мнение жителей, важен каждый голос». Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



