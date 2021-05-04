В Беломестной слободе обустраивают пешеходную зону

Александр Платошкин, глава администрации Беломестненского сельского поселения: «Благоустройство территории сельского поселения на этом не завершается. На предстоящие периоды запланировано благоустройство пешеходных зон на ул. Молодежная, ул. Курская слободы Беломестное. Вопрос первоочередности благоустройства объектов вынесен на рейтинговое голосование жителей, которое проводится в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года на единой федеральной платформе в сети Интернет. Мы рассчитываем на активное участие граждан в проведении данного мероприятия. Нам важно мнение жителей, важен каждый голос».