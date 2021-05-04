Главная » Новости



10:26, 4 мая 2021 года В Орле завершился отопительный сезон ПАО «Квадра» переходит на летний режим работы.





Отключение отопления в областной столице согласно постановлению мэрии Орла №1710 от 29 апреля 2021 года начинается 4 мая из-за установившейся пятисуточной температуры от +8℃.



Теперь специалисты займутся подготовкой оборудования к следующему отопительному сезону. Как сообщает пресс-служба ПАО «Квадра», за 258 миллионов рублей в Орле отремонтируют три энергоблока городской ТЭЦ, обновят оборудование центральных тепловых пунктов и заменят 8,4 километра теплосетей.





Артём Ежаков



